На Донбасі ескалація конфлікту, а Таран понад рік займається "війною" з Хомчаком, - нардепка Зінкевич
Про це заявила нардепка "ЄС" Яна Зінкевич, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Путін знову привертає увагу своїми заявами. Слова про те, що вони не покинуть Донбас – це черговий сигнал. Правда, він адресований не стільки нам (тут і так все зрозуміло), а місцевим жителям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - зазначила парламентарійка.
Водночас, за словами Зінкевич, вона підтримує ідею відмови від Мінських угод.
"Вони мені ніколи не подобалися. Мінські угоди для України – це вже "глухий кут". Той же Офіс президента та й сам Зеленський спочатку були їхніми противниками, потім сподівалися: завдяки їм, "зазирнувши в очі Путіну", вдасться багато чого зробити. Як то, наприклад, обмін полоненими. Але, як ми бачимо, так вдалося врятувати лише частину людей. А останні пів року тут не відбувається ніяких зрушень", - підкреслила нардепка.
"Як ви знаєте, наша фракція пропонувала викликати міністра Тарана на годину запитань до уряду. Що б я особисто у нього запитала? Я не впевнена, що взагалі хочу це робити. Людина понад рік на посаді. А чим займається? "Війною" із Хомчаком. Це те саме, що "есбеушники" замовляють один одного. Просто абсурд! Тому сумніваюсь, що він може надати мені якісь конкретні відповіді", - підсумувала парламентарій.
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