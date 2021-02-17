Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН 23 лютого інформацію про незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму, - МЗС

Україна винесе інформацію про протиправну діяльність Російської Федерації у зв'язку з проведенням масових обшуків і затриманням шістьох журналістів і громадських активістів у Криму на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН 23 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обговорити це питання планують під час дебатів по пункту порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест ... Закликаємо міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму", - зазначають українські дипломати.

Читайте також: Після обшуків окупанти затримали шістьох кримчан, - Денісова

Вони додають, що обшуки в будинках кримчан Абдулборі Махамадамінова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ібрагімова Ернеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова і Яшара Шихаметова "чітко вказують на політично мотивований характер дій окупаційної влади півострова".

"Ці дії вкотре свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов'язань як держави-окупанта, готовності до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакодумства і блокування правозахисної діяльності на тимчасово окупованій українській території", - заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму

Крім того, в МЗС закликали Російську Федерацію сумлінно виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема, як держави-окупанта, а саме резолюцію Генасамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 "Територіальна цілісність України" і "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)" 2016-2020 років, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування заходів у рамках позову України проти Російської Федерації про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також покласти край політичним репресіям проти населення тимчасово окупованих територій.