"Еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації спричинив справжній політичний ажіотаж", - речниця Зеленського

Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж.

Про це розповіла в Facebook прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Два дні еміратські медіа не стихають. Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж. Об’єднані Арабські Емірати шукають можливість тісних і дружніх контактів з країнами, здатними гарантувати їм продовольчу безпеку. Україна – саме така держава", - впевнена Мендель.

Вона цитує слова Фаріса Аль-Мазруї, керівника інвестиційної програми Mubadala в Співдружності Незалежних Держав (СНД), з публікації "найбільшого еміратського інформаційного агентства WAM": "Україна має дуже перспективний потенціал для іноземних інвестицій, і підписання Меморандуму про взаєморозуміння з провідними структурами в Україні є зобов'язанням вивчити потенційні інвестиції та напрямки співпраці в кожному конкретному випадку. Ми вражені якістю та калібром українського бізнесу".

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"Ми підписали контрактів і меморандумів майже на $3 мільярди. Але це далеко не все. Чимало інфраструктурних, агропроектів, військово-технічних розробок. "Від агрохабів до блокчейнів" – правильно описав Україну майбутнього Володимир Зеленський. В Еміратах ми відчули гостинність, дружню атмосферу, продуктивні настрої. А це означає, що вдома буде більше інвестицій, робочих місць, що ми отримали ще одного партнера для зміцнення економіки та позицій на міжнародній арені", - резюмує Мендель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з дружиною 13 лютого прибули з офіційним візитом в ОАЕ.

14 лютого українська делегація в ОАЕ підписала низку двосторонніх документів. Зеленський повідомив про підписання контрактів і меморандумів на $ 3 млрд, домовився, що ОАЕ в 10 разів збільшать інвестиції в український агропромисловий комплекс і доручив створити групу для співпраці в питанні вакцинації. А ще на честь його візиту найвищий хмарочос у світі засяяв синім і жовтим кольорами.

Водночас ОП опублікував новину про те, що Емірати тепер визнають українські водійські права. Насправді їх визнають уже з 2007 року.