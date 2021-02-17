Загострення на фронті відбуватимуться, бо Мінські домовленості "мертві", - нардеп "Голосу" Костенко

Загострення на Донбасі - це знак від Путіна, який означає, що якщо в Україні не будуть виконуватися вимоги Росії і буде вестися внутрішня політика, спрямована на ослаблення впливу проросійських політичних сил, то відразу буде відбуватися ескалація конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко.

За словами парламентарія, Путін ніколи не залишить Донбас. Росія використовує всі свої можливості і важелі там, де здатна впливати.

"А робити це він може через військову політику. Дипломатія підкріплюється тільки військовою силою. Нам потрібно розуміти, що в таких умовах нам жити ще довго. І загострення ситуації на фронті траплятимуться зокрема тому, що Мінські домовленості "мертві". Ми повинні бути до цього готові", - підкреслив Костенко.

Нардеп зазначив, що альтернативою "Мінськ" повинен стати новий формат, до якого потрібно залучати підписантів Будапештського меморандуму як тих, хто гарантував Україні безпеку.

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"За столом переговорів повинні сидіти США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Україна та Росія і вирішувати це питання не на рівні Мінських угод, а в рамках питання європейської та світової безпеки. Необхідно піднімати це на найвищий рівень. Теперішній формат із залученням ОБСЄ, Росії, яка намагається зробити себе посередником в перемовинах і легімітизувати так звані "ЛНР та ДНР", не є дієвим", - вважає Костенко.

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