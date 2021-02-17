Офіс генпрокурора має розслідувати розкрадання міського майна в Одесі і земель узбережжя, - "слуга народу" Леонов

Одеська мерія в 2020 році привласнила і позбавила одеситів понад 290 приміщень, у грудні минулого року Держгеокадастр передав у власність майже 400 га земель із рекреаційної зони.

Як пише Цензор.НЕТ, нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов у Facebook виклав два запитання генпрокурору Ірині Венедіктовій, що стосуються Одеської області:

"Розкрадання міського майна.

Ще торік ми виявили дві схеми, за якими одеська мерія привласнила і позбавила одеситів понад 290 приміщень. Перша - здача приміщень в оренду підставним громадським об'єднанням за 1 грн, друга - продаж приміщень без проведення аукціонів. Щодо цих питань із нашої ініціативи заведено кримінальні справи, які впродовж пів року просто затягуються. За весь цей час, після проведення огляду приміщень, під арешт потрапив тільки один об'єкт.

Колосальне розкрадання земель на одеському узбережжі.

За грудень 2020 року Держгеокадастр в Одеській області на чолі з Дмитром Куколом передав у власність майже 400 га земель із рекреаційної зони. Земля в Сергіївці і Затоці крадеться настільки нахабно, що навіть на розробку проєктної документації гроші було взято з ОТГ. Сума відкатів, які отримали причетні особи, становить сотні тисяч доларів".

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За словами Леонова, всі документи з цих питань передано в СБУ, прокуратуру і поліцію. "Я, як і всі одесити, зараз дуже стурбований тим, що розслідування цієї схеми будуть затягнуті і проігноровані. В СБУ вже завели кримінальні справи щодо цих питань, але хотілося б активнішої участі як з боку генеральної прокуратури, так і Одеської обласної прокуратури" , - підкреслив він.

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