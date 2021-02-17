Кабмін дозволив оформляти пільги і соцдопомогу в центрах адмінпослуг

Кабінет Міністрів актуалізував і доповнив новими послугами соціального характеру перелік адмінпослуг органів виконавчої влади, які надаються через центри адміністративних послуг.

Відповідне розпорядження урядовці підтримали на засіданні в середу, 17 лютого, без обговорення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження, документом пропонується: привести найменування та зміст адміністративних послуг соціального характеру у відповідність до норм чинного законодавства, доповнити перелік послуг, що надаються через ЦНАП, новими адміністративними послугами соціального характеру, вилучити адміністративні послуги соціального характеру, надавати які через ЦНАП немає фактичної можливості або які не мають чітких правових підстав у законах України.

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Так, згідно з порівняльною таблицею, зазначається, що до переліку адмінпослуг органів виконавчої влади, які пропонується надавати через центр надання адмінпослуг, належать: