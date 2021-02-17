ЄС захищатиме територіальну цілісність України, - президент Євроради Мішель

Євросоюз захищатиме територіальну цілісність України і Грузії.

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Вишеградської групи у Кракові в межах святкування 30-річчя об'єднання сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У найближчі тижні у мене буде можливість поїхати в Україну і в Грузію. Там буду говорити, як ми хочемо реалізувати нашу солідарність із цими країнами, захищаючи також цінності територіальної цілісності України і Грузії", - сказав Мішель.

Президент Євроради розповів, що під час зустрічі у Кракові обговорили спільні виклики: відновлення Європи після пандемії COVID-19, кліматичні виклики, цифрову економіку, безпеку та оборону, відносини з зовнішніми партнерами і європейські цінності.

Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель планує 2-3 березня приїхати з візитом в Україну і відвідати Донбас.

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