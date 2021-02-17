Річниця Революції Гідності: ​​поліція перейшла на посилену охорону центру Києва

У центрі Києва поліція разом з Нацгвардією заступила на посилене чергування для забезпечення порядку під час проведення запланованих заходів, присвячених річниці трагічних подій Революції Гідності.

Про це повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції.

Повідомляється, що в органи місцевої влади вже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів в центральній частині Києва, тому поліцейські посилили заходи безпеки в місцях їх проведення.

"Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян", - сказав начальник поліції Києва.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

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За його словами, всі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, будуть відразу вилучатися, а їхнім власникам надаватиметься правова оцінка.

З огляду на це, Крищенко закликав громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку та щоби усі заплановані заходи пройшли спокійно",

Водночас у поліції закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.