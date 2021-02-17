Річниця Революції Гідності: поліція перейшла на посилену охорону центру Києва
Про це повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції.
Повідомляється, що в органи місцевої влади вже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів в центральній частині Києва, тому поліцейські посилили заходи безпеки в місцях їх проведення.
"Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян", - сказав начальник поліції Києва.
Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
За його словами, всі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, будуть відразу вилучатися, а їхнім власникам надаватиметься правова оцінка.
З огляду на це, Крищенко закликав громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку та щоби усі заплановані заходи пройшли спокійно",
Водночас у поліції закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.