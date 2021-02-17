Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії

Попри пандемію коронавірусу, Росія торік продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR", про це йдеться в щорічнику Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

Зазначається, що впродовж минулого року в російській армії було велике поширення коронавірусу, яке приховувалося від громадськості. І заражені, і померлі були зокрема і серед вищого офіцерського складу. Тим не менше, це не позначилося на загальному розвитку і військовому потенціалі збройних сил східного сусіда Естонії.

За оцінкою департаменту, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії - нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО.

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"Як і раніше видно, що в цій сфері для Росії першорядне значення має збільшення регіональної переваги сил з точки зору як присутності військ, так і модернізації та розгортання ракетного озброєння", - сказано у звіті.

Зокрема, в Калінінградській області в 2019 році було створенно новий танковий полк, а торік - нова мотострілецька дивізія, яка стала вже шостою за рахунком дивізією за сім років, створеною Росією на західному напрямку. Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони "Бал" із дальністю дії 120 км.

Крім того, в Росії йде реформа повітряно-десантних військ (ПДВ) із тим, щоб підрозділи ПДВ були в майбутньому здатні виконувати завдання по всьому спектру бойових дій - від локальних конфліктів до масштабної війни, що ведеться традиційними засобами.

До теперішнього часу російські збройні сили вважали своїм наріжним каменем перевагу в ракетних системах ближньої та середньої дальності і повну перевагу щодо тактичних ядерних боєголовок, але після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) російське оборонне керівництво почало турбуватися про збереження цієї переваги .

"Росія намагається не допустити розміщення американського ракетного озброєння в Європі і пов'язаного з цим паритету сил. Російське керівництво, як і раніше стурбоване інфраструктурою американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore в Європі, оскільки, на думку Росії, протиракетна оборона заважає їй загрожувати НАТО ядерним нападом", - сазано у звіті.