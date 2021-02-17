На конкурс на посаду керівника САП подали документи 127 претендентів, - Венедіктова

На посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури претендують 127 кандидатів.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ключовим для держави, звичайно, сьогодні, є конкурс на керівника САП. ... на цю посаду направили свої документи 127 осіб", - сказала Венедіктова в середу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Загалом, за її словами, на три адмінпосади в САП понад 150 претендентів, документи ще продовжують надходити поштою, незважаючи на те, що термін подачі заявок завершений.

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