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Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність

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Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність
Генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала побиття стоматологом дітей у Рівному. За її словами, зараз у країні треба посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей, а також наголосила на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

Про це вона заявила під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, відповідаючи на запитання про випадок з рівненським стоматологом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується дитячого насильства - це питання у мене так само номер один, зокрема, ратифікації Стамбульської конвенції. Потрібно цим займатися, і, мабуть, справді слід ухвалювати зміни до Кримінального кодексу, а може, навіть, я прийду з цим. Нам потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей. І треба подумати про ратифікацію Стамбульської конвенції", - зазначила Венедіктова.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Надо не Закон ужесточать, а неотвратимость наказания обеспечить. Вы судью Вовка на допрос доставить не в состоянии, преступников из под стражи отпускаете. Толку, что им будет вместо 5 дет 10 светить,, один хрен они вам из-за бугра дули крутят
    Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 3345
  • Stan Black
    как там муж венедиктовой поживает с 700.000 "выходного пособия", почему она до сих пор занимает место ГПУ и что там НАБУ думает на счет этого эпизода коррупции в высших эшелонах валсти?
  • fedjka - fedjka
    самая лучшая отмазка, если не хочеться достичь результата - **** зебильская, пора начинать работать и в серёзь.
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