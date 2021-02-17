Адвокатка Сегеда заявляє про розбещення дівчинки батьком у Дніпрі, потурання правоохоронців і просить допомоги омбудсмена Кулеби

Стаття 156 КК "Розбещення неповнолітніх" - "дії, вчинені стосовно малолітньої особи або вчинені членами сім'ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

Про це в Facebook нагадує адвокат Юлія Сегеда, передає Цензор.НЕТ.

У свідоцтво про народження її підзахисної не був записаний батько, але він виник, коли тій було 4 роки і зробив усе, щоб отримати до дитини доступ.

"Мама його дуже боялася. Він періодично під погрозами забирав дитину "погуляти". Він з'явився у 2018 році і почав дивно проявляти бажання спілкуватися з дитиною. Наприкінці року мама вже привела дитину до психолога, у дитини панічні атаки, якщо вона хоч мигцем побачить його, стрес. Психолог під час роботи з дитиною виявляє сексуальне насильство. Психолог звертається в поліцію", - повідомляє Сегеда.

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За її словами, в Шевченківському райвідділі поліції Дніпра проігнорували повідомлення фахівця. Психолог через суд домоглася внесення даних в ЄРДР.

"Дитину опитують у "зеленій кімнаті" під відеозапис. Таких опитувань було декілька. Я вам даю скріни найменш шокуючі (фото 1 і 2).





Як ви думаєте, слідство закінчилося підозрою? Ні!!! Попри те, що є фахівці, які опитували дівчинку, є відповідні висновки, є десятки свідків, які бачили реакцію дівчинки на нього... Ви думаєте їх допитали слідчі? Ні !!! Ви думаєте маму слідчий за ці роки допитав? А навіщо? Тоді закривати справу буде незручно.

Справа закривалася декілька разів. Один раз постанову про закриття справи скасували після звернення уповноваженого з прав дітей Миколи Кулеби. Але час минув, не буде ж Кулеба стежити за ситуацією постійно і справу знову закрили.

Я подала адвокатський запит до Шевченківського райвідділу та клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Я дізнаюся всіх слідчих, начальників, прокурорів, які прикривали цю справу", - зазначила Сегеда.

Бачачи реакцію дитини, мати не відпускає її до батька. "Він подає позов про встановлення батьківства. Жовтневий суд виносить рішення на його користь. Мама дізналася про це рішення, коли "тато" вже отримав нове свідоцтво про народження, де він уже був вказаний батьком. Рішення залишено в силі і апеляцією, і Верховним Судом. Адвокат мами подає заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, але запізнюється на 1 день... Суд відмовляє через пропуск терміну на 1 календарний день. Прикра помилка адвоката, який переплутав терміни. А ще Жовтневий суд відмовляє мамі у видачі ОП (обмежувального припису), щоб обмежити його контакт", - повідомила адвокатка.

За її даними, у 2018-2020 роках мати понад 20 разів зверталася в Соборний райвідділ Дніпра і викликала "102".

"Щоразу, коли з'являвся "батько", дитина впадала в істерику, билася, кричала, плакала, її нудило, про що є реальні відеозаписи сторонніх спостерігачів. Медики десятки разів описували стресовий розлад і панічні атаки, дитина не може спати, її переслідували кошмари.

А ось тепер дивіться на один із десятків відповідей (фото 3). Десятки однакових відповідей... Кілька разів "тато" намагався вкрасти дитину", - інформує Сегеда.

Вона підкреслює, що служба у справах дітей Соборного району виявила "небувалу активність", коли прагнула "змусити маму повести дитину на генетичну експертизу".

"І мама повела дитину. Так, повела. Але там з'явився "випадково" в цей час "тато". Дитину відкачували. Підтвердження є. Аналізи взяти не змогли. Уявіть, як ця бідна дитина натерпілася у свої 7 років. У мами тонни медичних висновків від неврологів, психіатрів", - підкреслює адвокатка.

Батько вимагає графік спілкування з дитиною без присутності матері. У цих умовах захисниця вважає, що "життю дитини загрожує реальна небезпека".

"Вона - жертва і головний свідок. Мама залякана, схожа на тінь. Боїться реального викрадення дитини, що було в моїй практиці не один раз, коли батько забирав силою дитину і мама її роками не бачить. Правозахисники, адвокати, юристи - ми теж батьки, включайтеся. Я прошу репост, максимальний розголос. Прошу підтримки Миколи Кулеби", - пише Сегеда.