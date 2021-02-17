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У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко

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У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не бачить ризиків у реалізації проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, запропонованого Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Про це чиновник заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, з приводу будь-якого об'єкта, тим більше такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні точки зору. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсуси. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами щодо меморіалу - знаходити взаєморозуміння для того, щоб усі ризики, які можуть існувати в цій ситуації, було знято. У цьому конкретному проєкті я ризиків зараз не бачу. Там обдуманий і осмислений проєкт", - заявив міністр.

За його словами, меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника має відбуватися в кооперації, і така співпраця на даний момент відбувається.

Ткаченко також прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру в найближчі місяці, яка з часом стане частиною загального меморіалу і музею Голокосту, який буде побудований на території Яру, а також спростував чутки про будівництво цього об'єкта на місці поховань.

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"Це арт-об'єкт. Ми дали дозвіл. Він буде розміщений поруч з Менорою на території заповідника Бабин Яр. Були проведені дослідження: і якщо там колись і існували межі якогось кладовища, то воно було закрите ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують. Тим більше що це не стільки будівництво, скільки досить легка конструкція, яку і будівництвом назвати складно. До того ж, там давно існує церква", - зазначив Ткаченко.

Міністр також назвав блюзнірством розміщення і роботу на території Бабиного Яру приватного тиру. Однак зазначив, що цю проблему має вирішити міська влада.

"Тир там досить давно. І це питання до міста, а не до мене. Наскільки я знаю, це якийсь приватний тир. Не знаю, як він опинився на території Бабиного Яру. Але це, звичайно, нонсенс... Має блюзнірський вигляд", - заявив Ткаченко.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет/ Растолковал бы украинцам вор государственного значения из кодлана Коломойского Ткаченко какие риски в проекте Мемориала Майдана. Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда.
  • Frol Fedoroff
    Какой-то понос мысли. Безусловно надо учитывать мнение представителей заинтересованных сторон, но не более. А диктовать им свои права и реализовывать собственные проекты в государственном заповеднике Украины это абсурд
  • Palex Alex
    Еще раз напишу. Картина маслом на месте православного кладбища строится еврейский мемориал. Попробовал бы кто построить на еврейском кладбище какщй -либо мемориал, уже в гробу бы лежал. А тут ничего страшного. Поставить в парке памятные знаки и не трогать его больше. Война окончилась в 1945, нынешнее поколение и знать не знает что есть Бабий яр. Все забыли и учим детей нормальному общеню со всеми рассами и нациями.
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