У проєкті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" ризиків зараз немає, - міністр Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не бачить ризиків у реалізації проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, запропонованого Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Про це чиновник заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, з приводу будь-якого об'єкта, тим більше такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні точки зору. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсуси. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами щодо меморіалу - знаходити взаєморозуміння для того, щоб усі ризики, які можуть існувати в цій ситуації, було знято. У цьому конкретному проєкті я ризиків зараз не бачу. Там обдуманий і осмислений проєкт", - заявив міністр.

За його словами, меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника має відбуватися в кооперації, і така співпраця на даний момент відбувається.

Ткаченко також прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру в найближчі місяці, яка з часом стане частиною загального меморіалу і музею Голокосту, який буде побудований на території Яру, а також спростував чутки про будівництво цього об'єкта на місці поховань.

Читайте також: Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський

"Це арт-об'єкт. Ми дали дозвіл. Він буде розміщений поруч з Менорою на території заповідника Бабин Яр. Були проведені дослідження: і якщо там колись і існували межі якогось кладовища, то воно було закрите ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують. Тим більше що це не стільки будівництво, скільки досить легка конструкція, яку і будівництвом назвати складно. До того ж, там давно існує церква", - зазначив Ткаченко.

Міністр також назвав блюзнірством розміщення і роботу на території Бабиного Яру приватного тиру. Однак зазначив, що цю проблему має вирішити міська влада.

"Тир там досить давно. І це питання до міста, а не до мене. Наскільки я знаю, це якийсь приватний тир. Не знаю, як він опинився на території Бабиного Яру. Але це, звичайно, нонсенс... Має блюзнірський вигляд", - заявив Ткаченко.