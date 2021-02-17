Мати Окуєвої Камінська: Люди, які вбили мою доньку, хочуть показати, що вирішують у цій країні будь-які питання. У них це блискуче виходить

В Україні - повний обвал судової системи: суд відпускає під домашній арешт людину, яку підозрюють у потрійному вбивстві.

Таку впевненість висловила у коментарі виданню "ГОРДОН" одеська журналістка, мати вбитої в 2017 році учасниці антитерористичної операції і добровольця Аміни Окуєвої Ірина Камінська, передає Цензор.НЕТ.

Вона вважає, що захист підозрюваного в убивстві української доброволиці Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна затягував розгляд справи, але прокуратура не доклала належних зусиль, щоб продовжити строк арешту.

"Інші ув'язнені перебувають і по два роки під арештом у СІЗО. Є безліч прикладів, коли люди сидять роками, очікуючи на вирок. Але тут невідомо, як суд вважав за можливе випустити під домашній арешт людину, яку підозрюють у потрійному вбивстві. І якою може бути моя думка? Обурення, як і в усіх нормальних розсудливих людей. Мені телефонують патріоти, небайдужі люди. Усі обурені. За цим дуже сумно спостерігати", – зазначила Камінська.



На її думку, прокуратура знала, що строки розгляду закінчуються, але не зробила жодних активних дій.



"Давно ходили чутки, що [підозрюваного в убивстві Окуєвої, уродженця Дагестану Ігоря] Редькіна можуть відпустити. Його захист усіма силами затягував розгляд справи. Прокуратура мала можливість звернутися до суду щодо цього. У них же є певний алгоритм дій. Незрозуміло, чому прокуратура не доклала жодних зусиль, хоча бачила, що закінчується час. Мабуть, комусь це було потрібно. А, можливо, це обурливий непрофесіоналізм. У нас таке на всіх рівнях", – сказала співрозмовниця.

Читайте також: Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Вона підкреслила, що її адвоката не повідомляють про судові засідання й не запрошують на слухання.



"Я хочу тільки бачити торжество правосуддя й справедливості в цій країні. Ви ж розумієте, що людям, які вбили мою дочку, важливо не просто вбити, а показати, що вони в цій країні вирішують будь-які питання. Я не знаю, як вони це роблять, але в них це блискуче виходить. Уже таємно відпустили Крінарі (чеченець, відомий як Артур Денісултанов, якого обвинувачували в замаху на Окуєву й Осмаєва. – "ГОРДОН"). Він перебуває на волі в Росії. Не повідомивши мене як потерпілу сторону і мого адвоката, зараз ось випустили ще одного вбивцю. Коїться повне беззаконня, повне обвалення всієї судової системи країни. Мене жодного разу не запрошували на засідання суду, як і мого адвоката. Усе робили тихо, потай. Ми тільки потім дізнавалися від журналістів про ухвалені рішення", – резюмувала Камінська.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.