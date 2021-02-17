Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова

16 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника і скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Постановою детектива НАБУ від 01 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення із запитом про міжнародну правову допомогу в цьому кримінальному провадженні.

"Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Разом з тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу", - зауважують у суді.

Детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа. Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування, оскільки положення ст. 222 КПК України не спростовують засади змагальності кримінального провадження, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України), також обов’язку детектива обґрунтувати постановлені ним рішення (ч. 5 ст. 110 КПК України) та мотивувати постанову про зупинення досудового розслідування (ч. 4 ст. 280 КПК України).

"Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування", - зазначили у ВАКС.

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