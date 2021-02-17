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Отруєння семикласниць "Дротаверином" у Боярці: Прокуратура почала кримінальне провадження щодо доведення до самогубства

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Отруєння семикласниць "Дротаверином" у Боярці: Прокуратура почала кримінальне провадження щодо доведення до самогубства
За фактом отруєння двох школярок у Боярці на Київщині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватимуть ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Наразі розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події", - сказано в повідомленні прокуратури.

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Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дві дуринди...
    Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
    А від великих можна і померти.
    Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
  • maravillo
    Не треба виставляти своє неуцтво назагал.
    По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
    По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
    По-третє, смерть від спазмолітик
  • Зося Синицкая
    Синий кит
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