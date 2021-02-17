Scania спростовує звинувачення колишнього топменеджера

ТОВ "Сканія Україна" спростовує звинувачення з боку колишнього працівника компанії Андреаса Пуеккера. Поширена ним інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в заяві компанії на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, колишній виконавчий директор компанії Андреас Пуеккер (2005-2009 рр.) публічно висловився на захист української компанії "Журавлина", з якою в суді апеляційної інстанції судиться шведський виробник і імпортер вантажівок Scania.

"Важливо зауважити, що пан Андреас Пуеккер не може вважатися безстороннім та незалежним фахівцем, уповноваженим будь-яким чином коментувати дії ТОВ "Сканія Україна". Більш того, він вже тривалий час співпрацює з ТОВ "Фірма "Журавлина", зокрема виступає представником цієї компанії в судах всіх інстанцій. Це безпосередньо підтверджують наявні у відкритому доступі судові рішення, з якими можна ознайомитися за посиланнями на Єдиний державний реєстр судових рішень", - йдеться в повідомлені компанії.

Зокрема, в "Сканія Україна" стверджують, що щонайменше з 2015 року Андреас Пуеккер є уповноваженим представником ТОВ "Фірма "Журавлина" та діє від її імені.

"Виступаючи захисником інтересів ТОВ "Фірма "Журавлина" в судових інстанціях усіх рівнів, очевидними є його упередженість і необ’єктивність у висвітленні власних позицій. На додаток, висловлені паном Пуеккером міркування не знаходять свого підтвердження жодними належними доказами чи документами", - додають у компанії.

Водночас у компанії вважають, що емоційні, не підкріплені фактами та документами вислови є маніпуляцією, яка неприпустима. Ще більше, вони розцінюють такі вислови спробою введення в оману суддів, що повинні "об’єктивно розглянути справу та ретельно вивчити всю наявну доказову базу".

"Ми вдячні пану Пуеккеру за його внесок у розвиток бізнесу "Сканія Україна" у роки, коли він обіймав посаду керівника. Проте поточні дії та висловлювання пана Пуеккера викликають у нас щире здивування", - резюмує імпортер.

Нагадаємо, Scania є одним з лідерів європейського автомобілебудування. З 1997 року сплатила до бюджету України 97,8 млн євро у вигляді податків.

У грудні 2019 року "Журавлина" подала позов щодо стягнення з компанії Scania 123 млн грн нібито упущеної вигоди та вигаданого боргу зі сплати сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2005-2017 рр. Дилер просив суд стягнути зі Scania сервісну винагороду за ставкою, що в декілька разів перевищувала визначену договором та за контрактами, до укладення яких ТОВ "Фірма "Журавлина" не мало жодного стосунку.

У Scania стверджують, що позовні вимоги щодо стягнення понад 123 млн грн з іноземного інвестора ґрунтувались лише на самостійно складених ТОВ "Фірма "Журавлина" таблицях, без жодного документального підтвердження.

У жовтні 2020 Scania подала апеляцію на рішення Господарського суду Київської області, однак до цього часу судове слухання не відбулося і засідання Апеляційного суду переносилось вже тричі.