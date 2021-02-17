У метро Києва встановлюють дефібрилятори. ФОТОрепортаж

Дефібрилятори почали встановлювати на платформах станцій метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба столичної підземки, інформує Цензор.НЕТ.

"17 лютого обладнання вже розміщено на станціях "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут". Провести роботи планується до 1 березня поточного року", - сказано в повідомленні.

Всього планується, що у відкритому доступі на станціях розмістять 19 дефібриляторів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року метрополітен отримав ці 19 дефібриляторів, які були закуплені на підставі тендера за проєктом громадського бюджету "РеаніМетро". Але підприємство повернуло їх постачальнику, оскільки знайшло невідповідності в документації.

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"Було підписано відповідний акт рекламації і подано претензію до постачальника в установленому законом порядку", - повідомляє пресслужба київської підземки.

При цьому 52 дефібрилятори вже розміщені в касових залах станцій.

"На станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальної Варти Києва, кваліфіковані надавати необхідну медичну допомогу пасажирам у разі необхідності", - зазначили в метрополітені.









