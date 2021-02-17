Після проведення атестації в прокуратурі вакантні 30% посад, - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розраховує на завершення реформи прокуратури у березні 2021 року.

Про це вона заявила під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо реформи прокуратури. Я думаю, що у березні будемо звітувати про завершення реформи", - сказала Венедіктова.

Генеральний прокурор поінформувала, що наразі дуже важливо одразу розпочати добір на вакантні посади: у системі наразі не вистачає, за її словами, 30% прокурорів, тобто це – десь 2800 осіб.

"Всього на атестацію у нас прийшло більш як 11,1 тисячі прокурорів, з них пройшло цю атестацію трохи понад 7 тисяч прокурорів. Це десь 64 відсотки прокурорів, які залишилися в системі. У Офісі генпрокурора залишилося 45 відсотків, в регіональних прокуратурах, які наразі є обласними, – 67 відсотків, у місцевих, які наразі будуть окружними – 66 відсотків", - повідомила Венедіктова.

За її словами, наразі зменшилася частка рішень про неуспішне проходження атестації, які були оскаржені до суду. "Якщо по Генеральній прокуратурі – це 55 % , то по регіональних – це вже лише 20 %", - уточнила вона.

Венедіктова нагадала, що раніше було розроблено і затверджено стратегію розвитку прокуратури на 3 роки, і зараз під неї розробляється операційний план. "Наразі займаємося також концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку", - додала генпрокурорка.

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