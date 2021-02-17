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Лапутіна увійшла до складу РНБО

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Лапутіна увійшла до складу РНБО
Президент Володимир Зеленський включив міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну до складу Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну - Міністра у справах ветеранів України", - свідчить текст указу.

Указ набирає чинності з дня опублікування 17 лютого.

Нагадаємо, генерал-майор Юлія Лапутіна була призначена міністром у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Якраз , схоже одна вона тільки і може там дать совєт .
    Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . Лапутіна увійшла до складу РНБО - Цензор.НЕТ 8772 .
  • Igor Lemke dd5e2437
    Хтось зна що то за генеральша ?Чим дмухає ?
  • ПРАВДИВЫЙ
    ПРИКОЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ПУТИНА УБЬЕТ ЛАПУТИНА !)
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