У 2020 році в Україні усиновили 2047 дітей, - Мін'юст

В Україні в 2020 році усиновили 2047 дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Упродовж 2020 відділи державної реєстрації актів цивільного стану внесли 2047 змін до актових записів про народження на підставі рішень судів про усиновлення", - сказано в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що в 1890 випадках усиновлення зробили громадяни України, в 18 - громадяни країн СНД, в 139 - громадяни інших держав.

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