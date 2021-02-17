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Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ

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Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ
У місті Умань Черкаської області дві восьмикласниці потрапили в лікарню після того, як просто в школі вжили препарат "Дротаверин".

Про це пише черкаське видання "Про все", інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно, був такий виклик на "швидку", - розповіла прессекретарка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. - До лікарні було доставлено двох дітей з підозрою на отруєння "Дротаверином"".

Дві дівчинки випили по 10 таблеток. Зараз вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо. Участь у небезпечному експерименті дівчата не визнають.

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"Поліція Умані встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчатка у стабільному стані, їх життю ніщо не загрожує. Зараз ними займаються медики", - повідомила прессекретарка поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місці події працюють слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції Умані. Правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину"

Топ коментарі

  • Alexey Timofeev 74274071
    тепер якісь медичні бовдури разом з ментами заборонять той дротаверин для вільного продажу в аптеках, краще б купили дівки у крамниці та випили розчинника для нітроемалей, він набагото ефективніший
  • mrSmith
    Это ведь какая то тварь мозги промыла, если такое случилось!
    Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Раньше мы тоже не лучше были. Всякие самодельные бомбы и петарды, самострелы. самопалы... Мужчина - чудом выживший мальчик.
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