ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється

Європейський суд з прав людини вимагає, щоб влада РФ звільнила російського опозиціонера Олексія Навального. Москва вперше за час існування Європейської конвенції відмовилася виконувати таке рішення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

ЄСПЛ вимагає, щоб влада РФ негайно звільнила Навального. "16 лютого 2021 Палата з семи суддів Суду вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії відповідно до правила 39 Регламенту Суду звільнити заявника", - сказано в рішенні суду.

Глава Мін'юсту Росії Костянтин Чуйченко заявив, що ця вимога нібито "не має правових підстав і є грубим втручанням у діяльність судів" у Росії.

"Отримана сьогодні з ЄСПЛ вимога про звільнення Навального безпрецедентна. По-перше, це явне і грубе втручання в діяльність судової влади суверенної держави. По-друге, ця вимога є необґрунтованою і неправомірною, оскільки не містить вказівки на жоден факт, на жодну норму права, які дозволили б суду винести таке рішення. По-третє, вимога свідомо нездійсненна, оскільки відповідно до російського законодавства немає правових підстав для звільнення даної особи з-під варти", - сказав він.

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"Якщо Мін'юст відмовить ЄСПЛ у вимозі звільнити Навального згідно з 39 правилом регламенту Європейського суду, це стане першим в історії випадком відмови країни - члена Європейської конвенції - від виконання такого рішення", - прокоментувала адвокатка Навального Ольга Михайлова.

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