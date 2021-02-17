У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА

У Чернівецькій області склалася загрозлива ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, впродовж останніх днів у регіоні щодоби госпіталізують із коронавірусом понад 100 осіб.

"Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно досі збільшували кількість ліжок, які ми надавали для лікування коронавірусних хворих. Якщо раніше це була завантаженість на 50%, але від загальної кількості ліжок (900), то тепер ми маємо понад 50 відсотків від загальної кількості - 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби", - додав він.

Осачук попередив, що у зв'язку з цією ситуацією, місцеві органи влади можуть ухвалити рішення про припинення очної і стаціонарної форми навчання у всіх навчальних закладах області мінімум на найближчі два тижні.

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