Новини • Коронавірус і карантин

У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА

2 37810
У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА
У Чернівецькій області склалася загрозлива ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, впродовж останніх днів у регіоні щодоби госпіталізують із коронавірусом понад 100 осіб.

"Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно досі збільшували кількість ліжок, які ми надавали для лікування коронавірусних хворих. Якщо раніше це була завантаженість на 50%, але від загальної кількості ліжок (900), то тепер ми маємо понад 50 відсотків від загальної кількості - 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби", - додав він.

Осачук попередив, що у зв'язку з цією ситуацією, місцеві органи влади можуть ухвалити рішення про припинення очної і стаціонарної форми навчання у всіх навчальних закладах області мінімум на найближчі два тижні.

Читайте також: На Буковині ускладнюється ситуація з COVID-19, школи хочуть перевести на дистанційне навчання, - ОДА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Деньги на ковид хорошо видать осваивают, проверьте и сразу заболеваемость пойдет на спад.
  • belge
    Сто пудов.
  • Демонстрант BU
    В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН Ковид идет на спад, прививают активно население.
    Украина и тут в другую сторону шагает.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини