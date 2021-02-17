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Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю

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Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю
На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у Брюсселі цього року, генеральний секретар Єнс Столтенберг запропонує переглянути й оновити стратегічну концепцію Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропоную главам держав і урядів, коли вони зберуться пізніше цього року, що вони повинні погодитися оновити стратегічну концепцію НАТО. Я так вважаю, тому що для цього настав час. У нас є стратегічна концепція, яку ми схвалили в 2010 році. Ця концепція добре нам послужила. Але відтоді середовище безпеки, з яким ми стикаємося, змінилося фундаментально", - пояснив Столтенберг свою позицію.

Як приклад він зазначив, що в чинній стратегічній концепції "ми не відреагували на зміщення балансу сили і наслідки у сфері безпеки, викликані підйомом Китаю, ледь згадали зміни клімату - а це серйозний збільшувач кризи, який реально впливає на нашу безпеку".

"У новій стратегічній концепції ми повинні відреагувати на це. Також у 2010 ми працювали над тим, щоб створити, як ми тоді це називали, стратегічне партнерство з Росією. Відтоді ми бачимо, як Росія відповідальна за агресивні дії щодо своїх сусідів, за незаконну окупацію Криму. Речі фундаментально змінилися. Тому ми повинні оновити стратегічну концепцію, ми маємо ще раз підтвердити наші основні цінності", - деталізував генсек Альянсу.

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"Мої пропозиції також включають поліпшення нашої здатності навчати і нарощувати потенціал у країнах-партнерах НАТО, тому що це більш стійкий спосіб внести свій вклад у стабільність у нашому регіоні і в боротьбі з тероризмом", - повідомив Столтенберг.

Водночас він зазначив, що Альянсу необхідно зміцнювати політичну і практичну співпрацю з демократичними однодумцями по всьому світу. "Таким чином, ми можемо захистити заснований на правилах порядок, який підривається країнами, що не поділяють наших цінностей, такими як Росія і Китай", - підкреслив генсек НАТО.

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    ЕС нужно связываться не с китайской рабочей силой, а украинской рабочей силой, а также многие предприятия по выпуску бытовой техники и др, перенести на территорию Украины, это будет выгодно ЕС и Украине
  • Nickol Nickols
    И об этом.... Уинстон Черчилль кое-что знал о крови, поте и слезах. И разумная Англия выбрала - потеть, пахать, проливать кровь и слезы. Ни одному идиоту не пришло в голову, после просмотра «Огней большого города» пригласить англорожденного Чарли Чаплина чтоб он немножко договорился с Гитлером, просто посмотрев ему в глаза..... Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая - Цензор.НЕТ 5822
    цитата сэра Уинстона Черчилля. Напоследок.«Я думаю, что в ближайшие несколько недель нам придётся сделать выбор между войной и позором, и я почти не сомневаюсь, каким будет этот выбор.»
  • Джетро
    Хватит уже составлять список преступлений России для обоснования необходимости защитить мировой порядок, который устраивал всех, кроме России. Это список уже переполнен. Вы никогда не сдвинетесь с места, если захотите получить одобрение всех стран ООН, которые не понимают нависшей угрозы.
    Быстрее пересматривайте ваши концепции, потому, что вы не поспеваете за разрушением мировой безопасности.
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