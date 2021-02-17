Столтенберг запропонував переглянути стратегічну концепцію НАТО з урахуванням дій Росії і Китаю

На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у Брюсселі цього року, генеральний секретар Єнс Столтенберг запропонує переглянути й оновити стратегічну концепцію Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропоную главам держав і урядів, коли вони зберуться пізніше цього року, що вони повинні погодитися оновити стратегічну концепцію НАТО. Я так вважаю, тому що для цього настав час. У нас є стратегічна концепція, яку ми схвалили в 2010 році. Ця концепція добре нам послужила. Але відтоді середовище безпеки, з яким ми стикаємося, змінилося фундаментально", - пояснив Столтенберг свою позицію.

Як приклад він зазначив, що в чинній стратегічній концепції "ми не відреагували на зміщення балансу сили і наслідки у сфері безпеки, викликані підйомом Китаю, ледь згадали зміни клімату - а це серйозний збільшувач кризи, який реально впливає на нашу безпеку".

"У новій стратегічній концепції ми повинні відреагувати на це. Також у 2010 ми працювали над тим, щоб створити, як ми тоді це називали, стратегічне партнерство з Росією. Відтоді ми бачимо, як Росія відповідальна за агресивні дії щодо своїх сусідів, за незаконну окупацію Криму. Речі фундаментально змінилися. Тому ми повинні оновити стратегічну концепцію, ми маємо ще раз підтвердити наші основні цінності", - деталізував генсек Альянсу.

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"Мої пропозиції також включають поліпшення нашої здатності навчати і нарощувати потенціал у країнах-партнерах НАТО, тому що це більш стійкий спосіб внести свій вклад у стабільність у нашому регіоні і в боротьбі з тероризмом", - повідомив Столтенберг.

Водночас він зазначив, що Альянсу необхідно зміцнювати політичну і практичну співпрацю з демократичними однодумцями по всьому світу. "Таким чином, ми можемо захистити заснований на правилах порядок, який підривається країнами, що не поділяють наших цінностей, такими як Росія і Китай", - підкреслив генсек НАТО.

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