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Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов

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Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов
Через пів року після проведення першої кампанії вакцинації проти COVID-19 може знадобитися ще одна кампанія.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливо не так, коли буде зроблено перше щеплення. Важливо, що потрібно дуже швидко провести всю вакцинальну кампанію першої хвилі, тому що COVID-19 найближчим часом нікуди не подінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, приблизно через пів року - дев'ять місяців, потрібно буде зробити другу вакцинацію. Я маю на увазі, другий раз вакцинувати, щоб не захворіти", - сказав Степанов.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Вечный бизнес!
  • belge
    Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

    Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать. Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов - Цензор.НЕТ 6089
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    в 2020 - прятались от вируса
    в 2021 - будем прятаться от вакцинации
    в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
    т.е как бы еще вся веселуха впереди
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