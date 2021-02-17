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Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов

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Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов
Україна почне вакцинацію від COVID-19 з вакцини AstraZeneca виробництва Індії. Перші щеплення будуть зроблені до кінця тижня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанії AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)", - сказав Степанов.

Міністр додав, що 500 тис. доз вакцини AstraZeneca мають прибути в Україну до кінця тижня.

"До кінця тижня вони мають бути вже в Україні. Там вирішуються питання логістики, відвантаження безпосередньо з Індії, фрахт літака та інше", - сказав він.

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Степанов нагадав, що питаннями логістики займається британське закупівельне агентство Crown Agents, однак МОЗ перебуває на постійному зв'язку з виробником вакцини Serum Institute.

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Топ коментарі

  • Мефтахудын
    Они себе пфайзер купили, а простому люду - AstraZeneca индийскую. ПНХ!
  • Мефтахудын
    В дупло себе уколи, степанов!
  • Андрей Соколов 1b6fe907
    Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 3391
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