Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу"

Політрада партії "Голос" рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції в Київраді.

Таке рішення було прийнято після інциденту, що стався в арт-центрі "Братислава" між депутатом і стендап-коміком Владом Капицею. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив прессекретар партії "Голос" Ярема Дух, інформує Цензор.НЕТ.

"Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція "Голосу" в Київраді проти будь-якого насильства як реакції на інші культурні чи художні смаки і не терпітиме таких дій", - зазначив Дух.

Також він уточнив, що Богатов відмовився добровільно скласти мандат, тому "Голос" розглядає можливість відкликати його згідно з рішенням громади.

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"Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід. Ми дякуємо пану Костянтину за його багаторічні проєкти для громади Києва і сподіваємося, що він справами відновить свою репутацію", - додав прессекретар політсили.

Нагадаємо, 14 лютого Богатов вдарив Капицю під час стендап-шоу в арт-клубі "Братислава". Депутат Київради був обурений тим, що стендапери використовували у виступах нецензурну лексику і намагався відключити їм світло, а Капиця перегородив йому шлях до електрощитка.