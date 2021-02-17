НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19

У відповідь на прохання про міжнародну допомогу в боротьбі з епідемією COVID-19 НАТО надасть Україні дезінфікуючий засіб і медичне обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

17 лютого, в Україну почали поставляти дезінфікуючий засіб із запасів НАТО. Всього планують передати понад 9000 літрів дезінфектанта.

Поставка здійснюється під керівництвом Євроатлантичного центру координації реагування на катаcтрофи і влади Латвії.

У заяві НАТО сказано, що поверхневий дезінфікуючий засіб, виготовлений латвійською компанією, буде розподілено в Державну прикордонну службу та її підрозділи прикордонної охорони на пунктах перетину кордону по всій Україні.

В Альянсі також заявили про намір направити в Україну в найближчі тижні мобільні рентгенівські установки, камери негативного тиску, комбінезони біозахисту та портативні кисневі генератори.

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