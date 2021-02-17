Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми перебуваємо на стороні правди, за нами сила аргументів і норм міжнародного права. Рано чи пізно справедливість буде відновлена, і я більш ніж упевнений, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності, а іранська сторона виплатить належні компенсації родичам загиблих, авіакомпанії і державі Україна", - підкреслив чиновник.
На запитання, на який термін розраховує МЗС, Єнін відповів: "Дуже важко прогнозувати подальший хід подій, беручи до уваги зокрема і внутрішньополітичні події в Ірані. Можемо посилатися на ту практику, яка склалася на сьогоднішній момент.
Середній термін переговорних процесів у досудовому порядку триває від 2 до 5 років. Якщо ми говоримо про судові перспективи, там календар починається від 5 до 10 років. Дуже сподіваємося врегулювати це питання в досудовому порядку. Всі зусилля української дипломатії і наших партнерів по коаліції зосереджені саме на результативному проведенні переговорів з іранською стороною".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.