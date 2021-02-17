Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін

Україна розраховує в досудовому порядку домогтися від Ірану виплати компенсацій за знищення ракетою пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо на стороні правди, за нами сила аргументів і норм міжнародного права. Рано чи пізно справедливість буде відновлена, і я більш ніж упевнений, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності, а іранська сторона виплатить належні компенсації родичам загиблих, авіакомпанії і державі Україна", - підкреслив чиновник.

На запитання, на який термін розраховує МЗС, Єнін відповів: "Дуже важко прогнозувати подальший хід подій, беручи до уваги зокрема і внутрішньополітичні події в Ірані. Можемо посилатися на ту практику, яка склалася на сьогоднішній момент.

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Середній термін переговорних процесів у досудовому порядку триває від 2 до 5 років. Якщо ми говоримо про судові перспективи, там календар починається від 5 до 10 років. Дуже сподіваємося врегулювати це питання в досудовому порядку. Всі зусилля української дипломатії і наших партнерів по коаліції зосереджені саме на результативному проведенні переговорів з іранською стороною".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.