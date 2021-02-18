Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google"

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google", який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.

За відповідний законопроєкт проголосували 235 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і один з авторів законопроєкту Данило Гетманцев, нині в Україні відсутній механізм сплати ПДВ з електронних сервісів нерезидентами.

"Щоб сплатити ПДВ, вони мають зареєструватися в Україні як резиденти, тобто змінити своє резидентство. А це спричиняє для них негативні податкові наслідки, і вони цього не роблять", - сказав він, представляючи проєкт закону з парламентської трибуни.

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За словами Гетманцева, законопроєкт пропонує простий механізм оподаткування ПДВ нерезидентів: дозволяє віддалено зареєструватися в електронному кабінеті платника податків, а також сплатити податок у валюті без присутності на території України. "Такий механізм діє у 83 юрисдикціях світу", - зазначив він, додавши, що відсутність такого механізму призводить до щорічного недонадходження до держбюджету $3 млрд.

"Законопроєкт - про рівні правила для всіх. Український інвестор, який створює технологічну компанію для показу фільмів в інтернеті, повинен мати такі ж умови, як і американський Netflix", - прокоментувала заступниця голови комітету з питань економічної політики Роксолана Підласа у Facebook.

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