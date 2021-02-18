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Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба

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Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Україна і Північноатлантичний альянс у майбутньому зможуть спільно подолати будь-які виклики.

Про це повідомила пресслужба посольства України у США, інформує Цензор.НЕТ.

"Синергія - це не просто гарне слово. Це практична необхідність, оскільки разом ми набагато сильніші, ніж просто сума наших зусиль. Я впевнений, що разом Україна і НАТО зможуть подолати будь-який виклик, з яким можемо зіткнутися в майбутньому", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що МЗС і Центр інформації та документації НАТО в Україні запустили проєкт "Сильніші разом", який складається із серії відеороликів про співпрацю між Українською державою та НАТО, зокрема про внесок України у зміцнення євроатлантичної безпеки.

Також читайте: Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Шо-то этот шизофреник много говорить стал.. Мы с Лугандоном благодаря "нашей власти и генштабу" справиться не можем 7 год бля... а оно о новых вызовах !!!.. Да .. При нормальной власти министром иностранных дел обычно назначат самого хитрого и умного. У Вовы им стал Кулеба !? Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2440 .. Смешно смотреть за этой властью идиотов..
  • Филипп Филиппович Преображенск
    То что нынешний министр иностранных дел Украины дебил уже все заметили?
    Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 356
  • Maxim Ak-Murza
    Когда это совок поставил Афганистан раком?
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