Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі. СПИСОК ПОРУШЕНЬ + КАРТИ

Місія України при ОБСЄ поінформувала делегації країн-учасниць про грубі порушення перемир'я на Донбасі з боку російських окупаційних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", карти-схеми збройних обстрілів, які призвели до загибелі і поранень бійців ЗСУ, були представлені на засіданні Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ.

Так, 11 січня о 15.25 з напрямку н. п. Веселе був здійснений прицільний обстріл (1 постріл) позицій ЗСУ в напрямку н. п. Водяне із застосуванням снайперської зброї. Унаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець.

12 січня у період з 21.25 до 22.45 з напрямку н. п. Золоте-5 у напрямку н. п. Золоте-4 російськими збройними формуваннями був здійснений прицільний обстріл позицій ЗСУ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 (3 постріли), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (18 пострілів) та стрілецької зброї (21 черга). Поранення дістав один військовослужбовець ЗСУ.

14 січня о 17.25-17.35 з напрямку н.п. Пікузи (Комінтерново) було здійснений прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н. п. Гнутове із застосуванням великокаліберного кулемета (5 черг). Унаслідок цього був поранений один український воїн.

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15 січня о 21.48-22.05 з напрямку н.п. Василівка окупанти вчинили прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н. п. Трудовське із застосуванням стрілецької зброї (16 черг). Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець ЗС України.

20 січня о 19.58 з напрямку н.п. Джерельне було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н. п. Старогнатівка із застосуванням снайперської зброї (1 постріл) – поранений боєць ЗСУ.

21 січня о 18.50 з напрямку н. п. Заїченко збройними формуваннями РФ було вчинено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н. п. Гнутове із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Унаслідок цього обстрілу загинув український військовослужбовець.

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25 січня о 12.08-13.55 з напрямку н. п. Золоте-5 у напрямку н. п. Хутір Вільний було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 (10 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (50 пострілів), великокаліберного кулемета (45 черг) та стрілецької зброї (60 черг). Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець ЗС України.

26 січня о 18.45-19.10 з напрямку н. п. Калинове-Борщувате у напрямку н. п. Новоолександрівка було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ із застосуванням АГС-17 (9 пострілів), снайперської зброї (1 постріл) і стрілецької зброї (5 черг). Це призвело до поранення бійця ЗС України.

29 січня о 12.05 в напрямку н.п. Водяне за допомогою БПЛА окупанти скинули розривний осколковий боєприпас, унаслідок чого зазнали поранень двоє українських захисників.

30 січня о 13.01 з напрямку н.п. Луганське було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н.п. Новомихайлівка із застосуванням станкового автоматичного гранатомета (15 пострілів) та великокаліберного кулемета (15 черг). Того дня дістали поранення двоє військовослужбовців ЗСУ.

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2 лютого о 13.15 з напрямку н.п. Шахти 6/7 збройними формуваннями РФ було вчинено прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н. п. Шуми із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Загинув військовослужбовець ЗС України.

4 лютого о 12.50-13.30 з напрямку шахти ім. Гагаріна було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н.п. Південне із застосуванням міномета калібру 82 мм (10 пострілів) та стрілецької зброї (1 черга). Один український воїн дістав поранення.

6 лютого о 13.00-13.01 з напрямку н.п. Калинове стався прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н.п. Новозванівка із застосуванням стрілецької зброї (1 черга). Поранення зазнав військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, 6 лютого о 13.05-13.06 з напрямку шахти ім. Гагаріна російськими окупаційними силами було вчинено ще один прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н.п. Південне із застосуванням стрілецької зброї (1 черга). Унаслідок цього зазнав поранення український боєць.

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7 лютого о 17.15 з напрямку н.п. Луганське було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н.п. Новомихайлівка із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Поранений військовослужбовець ЗСУ.

10 лютого о 11.30 з напрямку н.п. Веселе було вчинено прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н.п. Піски із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Поранення дістав військовослужбовець ЗС України.

11 лютого о 20.45-21.00 з напрямку н.п. Луганське було здійснено прицільний обстріл позицій ЗСУ в напрямку н.п. Новомихайлівка із застосуванням великокаліберного кулемета (4 черги). Унаслідок обстрілу загинув військовослужбовець ЗС України.

11 лютого о 09.20 з напрямку н.п. Гольмівський окупанти вчинили прицільний обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку н. п. Зайцеве із застосуванням снайперської зброї (1 постріл). Загинув військовослужбовець ЗС України.

Крім того, 8 лютого о 09.10-10.20 російські збройні формування скоїли артилерійський обстріл (15 пострілів) позицій ЗС України у н.п. Південне. За оцінкою СЦКК, велася мортирна стрільба гаубиць, імовірно, Д-30 або 2С1 "Гвоздика", з району на околицях окупованої Горлівки.

Як вказав заступник глави місії України при ОБСЄ Ігор Лоссовський, попри ці збройні провокації з боку російських окупаційних сил, у більшості випадків, підрозділи ЗС України у відповідь вогонь не відкривали, продовжуючи дотримуватися досягнутих домовленостей про заборону на застосування зброї. Водночас, констатував дипломат, такі дії "підривають крихкий режим перемир’я".