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Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2

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Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2
У Фінляндії виявлено новий варіант коронавірусу - Fin-796H.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як ідеться в повідомленні Vita Laboratoriot Oy, фахівці цієї лабораторії спільно з науковцями Інституту біотехнології Гельсінського університету виявили в одному зі зразків у Південній Фінляндії раніше невідомий мутант SARS-CoV-2.

Згідно з повідомленням, Fin-796H має риси і британського, і південноафриканського варіантів коронавірусу, а мутації в цьому варіанті ускладнюють виявлення коронавірусу щонайменше одним з рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів.

Проте, за словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю тестів цей варіант вірусу розпізнається.

Також читайте: "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ

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Топ коментарі

  • Ybaldy
    Ну а шо?
    Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
  • Anton_ _Papayev
    Ну шо ж, нужно теперь новую вакцину закупать на ярды зелени. Это же клондайк, вирусняк будет мутировать бесконечно... Весь мир - один сплошной лохотрон Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 6949
  • Vyacheslav Nesterov
    прошел только 1 год а за это время вирус приобрел много нового и достаточно гибок для дальнейших видоизменений... что же нас ждет в будущем?
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