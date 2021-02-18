Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2

У Фінляндії виявлено новий варіант коронавірусу - Fin-796H.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як ідеться в повідомленні Vita Laboratoriot Oy, фахівці цієї лабораторії спільно з науковцями Інституту біотехнології Гельсінського університету виявили в одному зі зразків у Південній Фінляндії раніше невідомий мутант SARS-CoV-2.

Згідно з повідомленням, Fin-796H має риси і британського, і південноафриканського варіантів коронавірусу, а мутації в цьому варіанті ускладнюють виявлення коронавірусу щонайменше одним з рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів.

Проте, за словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю тестів цей варіант вірусу розпізнається.

Також читайте: "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ