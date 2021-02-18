Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу ОС у Facebook.
"Протягом минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
"Від початку поточної доби, 18 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.