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Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

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Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу ОС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

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"Від початку поточної доби, 18 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Вогонь з АГСів. великокаліберних кулеметів і снайперської зброї (сучасна як правило великого калібру) - це не провокація. Провокація - це вогонь з пневматика, чи "мєлкашки". А тут вогонь на ураження. Тому про"порушення режиму тиші" можуть говорити лише ідіоти, а забороняти вогонь у відповідь (лише так можна зберегти життя військових) - лише вороги.
  • Чайка Київ
    Почекаємо інформації ОБСЄ. Вони, зазвичай, чують в десятки разів більше обстрілів, ніж плісняві капітулянти.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1658

    Вчора, 17 лютого, в Дніпро військовим вертолітом із району ООС евакуйовані двоє воїнів.
    Один Захисник поступив на ШВЛ, зараз вже дихає самостійно , він в реанімації , стан стабільний , інший - вже в опіковому відділенні , стан теж стабільний. На завтра заплановані операції . Загрози життю минули.
    Дякую усім учасникам евакуації і військовим медикам, надававшим першу допомогу і під час польоту. Лікарі Дніпра прийняли естафету боротьби за здоров'я!
    Поспілкувалася з мамами, побажайте їм окремо міцного здоров'я
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