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"Мами щодня видирають своїх діток з лап смерті": малюкам зі спінальною м'язовою атрофією потрібна допомога

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"Мами щодня видирають своїх діток з лап смерті": малюкам зі спінальною м'язовою атрофією потрібна допомога
Малюкам з діагнозом спінальна м'язова атрофія (СМА) потрібна допомога. Відкрито збір коштів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Наталя Лук'яненко, передає Цензор.НЕТ.

"У мене у стрічці зараз постійно безсилі тільця трьох діток зі СМА (спінальна м'язова атрофія. - Ред.) і нескінченно втомлені очі їхніх мам. Жінок, які щодня зі своїх сторінок просять допомоги, не просто допомоги, а молять врятувати життя їхнім дітям. Ці жінки не мають права на сон. Контроль сатурації, відсмоктування слиньки з ротика, зняти/одягнути вчасно ШВЛ, якщо починає падати сатурація.

Я не можу дивитися в ці очі, які так втомилися, але в них немає вибору, бо тільки вони на цьому полі бою щодня видирають діток з лап смерті. Але я хочу щоб вони знали, що не самі!" - написала вона.

Волонтерка закликала людей не ігнорувати прохання про допомогу і замислитися, як бути на місці матерів дітей із СМА: "У всіх нас народжуються здорові діти, але пам'ятайте, цей страшний діагноз може прийти в життя кожного і в будь-який момент. Не ігноруйте прохання! Ваші 10 гривень можуть бути тією сумою яка дасть можливість написати заповітні ЗБІР ЗАКРИТО. Ваші 10/20/50 грн це крапля в скарбничку під назвою ЖИТТЯ!".

"Я не знаю, як тримаються ці мами ... дивлячись як з кожним днем ​​втрачають силу їхні дітки. Достатньо вашої байдужості, щоб втрачати ґрунт і віру ... Будь ласка, навіть у такий складний час для світу, не черствійте! Пам'ятайте, завжди є ті, кому потрібна наша простягнута рука допомоги! А я продовжу писати про цих діток! Я хочу побачити їхні перші кроки..." - додала вона.

Номер благодійної картки: 4149 6293 1028 4476

"В кінці кожного тижня з повною випискою я буду звітувати і розділю порівну між дітьми суму, яку вдасться зібрати", - додала волонтерка.

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Довідка: СМА (спінальна м'язова атрофія) - генетичне нервово-м'язове захворювання, що уражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростаючої м'язової слабкості. Захворювання має прогресуючий характер, слабкість починається з м'язів ніг і всього тіла і з розвитком захворювання доходить до м'язів, що відповідають за ковтання і дихання. При цьому інтелект хворих СМА абсолютно збережений.

Мами щодня видирають своїх діток з лап смерті: малюкам зі спінальною мязовою атрофією потрібна допомога 01

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    здоровье начинается с пап и мам... а когда будущие папы греют хозяйство в кресле возле компьютера, становятся сильными в пальцах и мужают путем клацания на клавиатуре (а к 18-ти стройными, с узкими плечами и широкими задами), а будущие мамы не уступают будущим папам в физической подготовке, плюс хорошо и вовремя питаются магазинными продуктами и продуктами из Макдоналдз или Кентаки чикен с небольшим содержанием натуральных продуктов... при этом на физическую нагрузку оно смотрят свысока, главным считая свою несравненую красоту у зеркала, максимум движения - это от теплой постели до гаража и еще к кафе метров 20 и обратно к рулю, то... Господин прости, но именно эти трахнувшиеся в порыве хотения и отвечают за тех кого родили... и нет ничего удивительного, что осталось совсем мало времени, когда генофонд Украины переместится из города в село... где родятся и вырастают здоровые дети, работают в детстве физически и к 20-ти формируются как нормальные люди, способные дать здоровое потомство...
  • Біле Пальто
    Боротися з природнім відбором не заборонено, та безперспективно .
  • Максим Воронцов a6167232
    Самое ужасное, что есть такое лекарство, одна таблетка/укол которого полностью излечивают от этой заразы. Но стоит оно миллион (или миллионы) долларов. Не особо помню детали, но был уже такой сбор сумасшедших денег на этот препарат для ребёнка.
    Возникает вопрос: из чего складываются такие неадекватные цены за шанс ЖИТЬ? Из бесконечного желания таких вот мам с усталыми глазами видеть своих деток среди живых?...
    Нет слов...
    И да. Комменты, что выше, просто шокируют.... Не хочешь помогать- пройди мимо! Но зачем же лишать и без того несчастных людей последнего, что у них осталось- НАДЕЖДЫ?...
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