Непродовольчі товари і якість послуг ЖКГ: у Держспоживслужбі розповіли, на що найчастіше скаржаться жителі України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Найбільша кількість (41,5%) споживачів скаржилися на якість непродовольчих товарів. Також велика кількість звернень (29,5%) стосувалася якості житлово-комунальних послуг. 5,1% споживачів були незадоволені якістю продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в 2020 році Держпродспоживслужба перевірила безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму понад 72,8 млн грн. Скасовано придбання і використання населенням України недоброякісних продовольчих, непродовольчих товарів і послуг (робіт) на суму понад 35,6 млн грн. (48,9%). Споживачам повернуто 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги.
"Кожен має право на отримання якісних і безпечних товарів і послуг, - зазначає Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. - Уже зараз ми працюємо над спрощенням процедури захисту прав для споживачів. Йдеться, перш за все, про ефективну комунікацію в digital", - наголосили у відомстві.