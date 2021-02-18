Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ. ВIДЕО

Детективи НАБУ двічі, 8 та 16 лютого 2021 року, прибували до Окружного адміністративного суду м.Києва для виконання ухвал ВАКС про примусовий привід підозрюваного голови ОАСК до суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

Виконати ухвалу не вдалося: вона не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, а голова та судді ОАСК вжили всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Окрім того, що детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови на робочому місці через його перебування у відпустці, там змінили пропускний режим. З листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де знаходиться робоче місце підозрюваного голови суду, стороннім особам можна лише за дозволом, який, в свою чергу, надає один із підозрюваних учасників злочинної організації, очолюваної головою ОАСК. Наразі детективи утримуються від силового проникнення до судової установи", - підкреслюють у НАБУ.

Водночас, сам голова ОАСК у соціальних мережах створює видимість відкритості до правосуддя, публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ.

"Вирішити цю ситуацію може лише Генеральний прокурор, чия бездіяльність впродовж півроку позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження. Починаючи з липня 2020 року і до сьогодні, детективи НАБУ тричі ініціювали перед Генеральним прокурором клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного голови ОАСК для звернення з цими клопотаннями до ВРП. Однак, ОГП досі цього не зробив", - додали в НАБУ.

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"Голова та судді ОАСК грубо порушують законні вимоги слідства та суду, прикриваючись пунктами КПК України щодо гарантій суддівської недоторканості, а також суперечливою позицією Вищої ради правосуддя, яка не може мати преюдиційного значення, і спростовується рішеннями ВАКС", - сказано в заяві НАБУ.