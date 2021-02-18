"У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин

Розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо нібито порушень під час закупівлі Міністерством охорони здоров'я вакцин проти коронавірусу COVID-19 закінчиться безрезультатно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми за будь-які розслідування. Будь ласка, ви хочете перевіряти, є люди, які займаються тільки тим, що перевіряють. Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи - будь ласка, розслідуйте. Справа завершиться тим, що буде закрита, це вже зрозуміло. Але просто сам такий елемент того, що хтось намагається зробити з цього черговий хайп. Є заявник, він пише заяву, НАБУ зобов'язане за законом відкрити справу. Вибачте, в нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість. Про ці справи навіть ніхто не знає. Але вони їх відкрили, розслідували, бо не можуть не відкрити", - заявив він.

За словами міністра, ситуація має політичний підтекст.

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"Те, що далі відбувається, цей хайп... Тепер поставте себе на місце виробника вакцин. Вони всі з репутацією, в них немає зараз жодних проблем з реалізацією вакцин. Керівники компаній спілкуються виключно з президентами країн, прем'єр-міністрами, в крайньому випадку з міністрами охорони здоров'я. Я для того, щоб спілкуватися з американськими виробниками вакцин, спочатку попросив свого колегу зі США, що нам дуже потрібно, так як вони нам не відповідали на звернення. І вони зараз дивляться: є Україна зі своїм обсягом вакцини, в Україні завжди щось відбувається зі скандалами, ніхто не хоче влазити в скандал", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу. Видання "Цензор.НЕТ" отримало копію листа генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова в НАБУ, в якому йдеться, що COVID-вакцини коштували бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам чиновник заявляє про прозорість процедур закупівлі.

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