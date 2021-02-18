Нинішній Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію, - радник глави ОП Подоляк

В Офісі президента не вважають за необхідне зараз відправляти у відставку Кабінет міністрів. При цьому деякі позиції таки хочуть посилити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання, чи настав час міняти Кабмін, він заявив, що "зараз ще ні".

"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію", - зазначив Подоляк.

При цьому в Офісі президента заявили про необхідність посилення якихось позицій.

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"Зокрема, наприклад, у нас на сьогоднішній день дуже розірвана галузева історія щодо міністерства енергетики, відсутність міністра ...", - додав Подоляк.