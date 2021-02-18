Рада сьогодні заслухає звіт Венедіктової та розгляне план COVID-вакцинації

Верховна Рада сьогодні заслухає генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка відзвітує про діяльність відомства, також нардепи розглянуть проєкт Постанови про Національний план вакцинації українців проти COVID-19.

Окрім цього, парламентарії розглянуть у першому читанні проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації; у другому читанні - проєкт закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями; проект закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також у першому читанні буде розглянуто проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища; проєкт закону про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок".

У другому читанні ВР розгляне проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги". На повторне друге читання винесено законопроєкт про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії).

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У першому читанні парламент має проголосувати проєкт закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів), законопроєкти про внесення змін до Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж та проєкт закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України.

На порядку денному стоїть й питання ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації.

Депутати мають вирішити питання щодо перейменування села Коросне Львівського району Львівської області - на розгляд винесено відповідну постанову.

У першому читанні має бути розглянуто законопроєкт про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель), проєкт закону про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.

У другому читанні депутати проголосують проєкт закону про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

У першому читанні ВР розгляне нову редакцію проєкту закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму. Окрім цього, на розгляд в першому читанні винесено проєкт закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності та проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, та проєкт закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

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У повторному першому читанні на порядку денному стоїть проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок, у першому читанні - проєкти закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї".

У першому читанні розглянуть й законопроєкти про державний екологічний контроль, про Установу бізнес-омбудсмена в Україні, про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо посилення контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечення належного захисту прав учасників публічних закупівель, а також - про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

На сьогоднішньому порядку денному - низка питань у сфері освіти. Зокрема, законопроєкти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти, про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах, про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо покращення соціально-економічного становища студентів в Україні, про харчування у закладах загальної середньої освіти, про внесення змін до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" щодо підтримки осіб, які мають спортивні звання при вступі до закладів вищої освіти, проєкт постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, та законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

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Окрім цього нардепи в першому читанні розглянуть проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух".