EuroMillions розіграють рекордний джекпот в € 202 млн, в українців теж є шанс його виграти! (реклама)

Стартувавши 5 лютого, суперрозіграш Євромільйонів все ще чекає переможця.

Після чотирьох тиражів, в яких нікому не вдалося вгадати всі номери, джекпот міжнародної лотереї EuroMillions досяг рекордної суми в € 202 млн, і в учасників з України є шанс виграти його в п’ятницю, 19 лютого.

Джекпот Супертиражу Євромільйонів - найбільший, на цей момент, лотерейний приз на планеті, а також є новим рекордом EuroMillions в усі часи. Не дивно, що увага фанатів лото по всьому світу прикута саме до цієї гри. Як зазначають організатори, тільки на останній тираж були придбані понад 42 мільйони білетів, але жоден з них не містив виграшну комбінацію: основні кулі 5, 9, 25, 29, 30, і додаткові "Lucky Stars" 6 і 7. Внаслідок цього, джекпот Євромільйонів знову виріс. Переможцю найближчого розіграшу, який відбудеться 19 лютого, дістануться € 202 мільйона.

Як грати у Євромільйони з України?

Якщо ви знайомі з лотереєю, ви, напевно, в курсі того, що її білети продаються лише в декількох країнах. Але учасникам з України не варто засмучуватися, вони можуть поборотися за призи Євромільйонів скориставшись послугами сервісу купівлі лотерейних білетів theLotter.

Як пояснює прессекретар theLotter.com, Адріан Коореманс, "працівники розташованих в декількох десятках країн світу місцевих філій компанії купують офіційні білети лото відповідно до замовлень наших клієнтів, тим самим надаючи їм можливість грати в провідних тиражах світу з будь-якої країни".

Приєднайтесь до постійно зростаючого списку переможців на сайті

Додамо, що, коли ви граєте на сайті theLotter.com, ви можете бути впевнені в тому, що, якщо фортуна вам таки посміхнеться, ви отримаєте ваш виграш, яким би великим він не був. За минулий з моменту його заснування в 2002 році час, користувачі сервісу виграли в цілому призи на суму, що перевищує $ 100 млн, включаючи багатомільйонні джекпоти.

Серед переможців на сайті є і гравці, яким щастило в Євромільйони. Наприклад, в липні 2019 південнокореєць Х.С.Л. розбагатів на € 1 млн. "Перш за все, я не міг повірити, що все відбувається наяву!" - розповів щасливець про свої відчуття після того, як отримав дзвінок з поздоровленнями від представника сервісу. Зрозуміло, Х.С.Л. не єдиний переможець на theLotter.com. Учасники з Панами, Англії, Іраку, України, Канади, Росії, Латвії, України, Ель-Сальвадора і багатьох інших країн також вигравали вражаючі суми, граючи на theLotter.com. € 202-мільйонний приз Євромільйонів може бути зірваний в будь-який момент. Купіть білети на Супертираж EuroMillions з України, і, можливо, щасливцем, якому вдасться це зробити, станете саме ви!

Ми сподіваємося, що вам пощастить! Будь ласка, грайте відповідально!

Новина публікується на правах реклами