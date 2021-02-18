Україна скликає засідання Генасамблеї ООН з питань ОРДЛО та окупованого Криму, - Кислиця

З ініціативи України 23 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації на окупованих Росією територіях. Одним із пунктів порядку денного буде обговорення доповіді про Донбас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За словами постпреда, українська сторона порушуватиме там питання про незаконно організований РФ форум "Русский Донбасс".

"Чи буде Україна через це скликати засідання Ради безпеки? Ні, не буде: це ще не той рівень проблеми, який вимагає прямого залучення Радбезу. Чи це стане частиною нашої роботи щодо розробки нових документів вже наступної сесії? Так, стане. Чи про це ми говоритимемо під час засідання Генеральної асамблеї 23 лютого? Так, говоритимемо", – заявив Кислиця.

За його словами, на базі ООН відбудеться захід за участю керівництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

"23 лютого українське постпредство організовуватиме брифінг за головування керівництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій для країн-членів вже всієї ООН, а не лише для Радбезу, щодо ситуації на Сході України і в Криму. І вже там ми зможемо, не маючи обмежень у часі, розповісти усе про перебіг подій на фронті", – повідомив український постпред.

Нагадаємо, раніше терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс".

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