"Доступний автомобіль кожному українцю": власники "євроблях" пікетують Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.