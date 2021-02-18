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"Доступний автомобіль кожному українцю": власники "євроблях" пікетують Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів. Мітингувальники припаркували свої автомобілі вздовж вул. Паркова біля будівлі парламенту, а самі пікетують будівлю ВР. Основна їхня вимога - прийняття законопроєкту №3704, який спрощує розмитнення автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях

Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 01
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 02
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 03
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 04
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 05
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 06
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 07
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 08
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 09
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 10
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 11
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 12
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 13
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 14
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 15
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 16
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 17
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 18
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 19
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 20
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 21
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 22
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 23
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 24
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 25
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 26
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 27
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Агамемнон
    Походу , у этой шайки хитрозделанных очень прибыльный бизнес по доставке сюда всякого хлама...
  • саша паламарчук
    Та ось вам доступні автомобілі.

    "Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду - Цензор.НЕТ 2651
  • Bicko Nelich
    "ми не быдло!" надпись на плакате - вы БЫДЛО! не раз проходил по локации, во время нахождения там этого "небыдла", бухие, обдолбаные, орущие, мат пере мат, бухают прямо на багажниках своих тазов, в центре города, орлам авякяновцам до лампочки, ноль внимания. Самое натуральное быдло - лохоторат зебобы, им все должны, но сами уклонисты и стране ноль помощи.
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