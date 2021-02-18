"Доступний автомобіль кожному українцю": власники "євроблях" пікетують Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів. Мітингувальники припаркували свої автомобілі вздовж вул. Паркова біля будівлі парламенту, а самі пікетують будівлю ВР. Основна їхня вимога - прийняття законопроєкту №3704, який спрощує розмитнення автомобілів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.