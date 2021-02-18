Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова стверджує, що реформа органів прокуратури в Україні фактично завершена.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Попри сумніви всіх скептиків щодо продовження реформи зі зміною генерального прокурора, я готова вам відзвітувати, що наразі вона вже фактично завершена. Що ми маємо за її результатами? Загалом в органах прокуратури атестацію успішно пройшли дві третини прокурорів (64%) – 7157 із 11166 працівників", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що з 2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс Генпрокурора, а з 11 вересня 2020 року почали працювати обласні прокуратури.

"Найближчим часом розпочнуть роботу окружні прокуратури. І на цьому ми остаточно завершимо реформу органів прокуратури", - додала Венедіктова.

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Нагадаємо, раніше Венедіктова повідомила, що кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено.