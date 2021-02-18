Новини

СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк

13 32671
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк
Служба безпеки України проводить перевірку телеканалу "1 + 1". У спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив інформаційну політику телеканалу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, цей телеканал "грає в політику", проте це нормально для конкурентного медійного середовища.

"СБУ проводить перевірку щодо "1 + 1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління чиниться, умовно кажучи, як впливають на інформаційну політику з певним пакетом акцій ...", - заявив Подоляк.

При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих каналах, включно з пулом Порошенка, крім пулу Медведчука.

Також читайте: Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ

"Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - зазначив Подоляк.

Топ коментарі

  • des_104
    ага. и кто же это является Беняфициаром?! СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272
  • Роман с камнем
    СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
  • Роман с камнем
    СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8890
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини