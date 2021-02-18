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Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв

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Хочемо повернути "Нафтогазу" статус найбільшого газового трейдера на оптовому ринку, - Коболєв
Група "Нафтогаз" планує повернути собі позицію найбільшого гравця на оптовому ринку природного газу України.

Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв сьогодні на презентації бізнес-стратегії групи "Нафтогаз" до 2025 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо збільшити компетенції в трейдингу, хочемо повернути собі статус найбільшого трейдера газу на оптовому ринку, який за своєю суттю буде виконувати певну роль банку або страхування всього ринку, згладжуючи цінові піки", - сказав він

За його словами, в частині поставки газу побутовим споживачам (населенню) група хоче зайняти частку не менше 30% цього ринку.

"Нафтогаз" також має намір виходити на ринки електроенергії та тепла.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Танці з бубном навколо Нафтогазу продовжуються.
  • jmerinka rules
    По документам Коболев бездомный. Официально ни у него, ни у его родителей в Украине нет собственной жилплощади. А живет в доме бывшей жены с которой разведен, причем там живет и его бывшая жена.
  • Скромный Кролик
    как эту рожу развидеть? Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 8737
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