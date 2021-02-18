Новини • Агресія Росії проти України, Дебальцевська дуга

Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році. ФОТО

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Посли Німеччини й Франції Анка Фельдгузен та Етьєн де Понсен вшанували пам'ять українських військовослужбовців, які загинули в боях за Дебальцеве на Донеччині в 2015 році.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала посол Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом з французьким колегою Етьєном де Понсеном і Міністерством оборони вшанувала 6-ту річницю боїв за Дебальцеве, в яких загинуло багато воїнів ЗС України. Віддали їм разом данину пам'яті. Німеччина і Франція зберігають тверду прихильність підтримці України для завершення війни на сході України", - написала Фельдгузен.

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Посли Німеччини та Франції вшанували память бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році 01
Фото: Twitter/Фельдгузен

Нагадаємо, під час бойових дій у районі Дебальцевого в період із 15 січня по 18 лютого 2015 року загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті в полон і 18 зникли безвісти.

Посли Німеччини та Франції вшанували память бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році 02

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    а где Таран.. не баран, а Таран?!.. ну тот который, министрик оборонки..
  • Sergii Ustim
    Да вот он...
    Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 7403
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    патапталісь пасмаркалісь но сєвєрний паток шо дєвічій платок...нєт друга лучше чєм *****
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