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Справою "Роттердам+" має займатися новий глава САП, - Венедіктова

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Справою "Роттердам+" має займатися новий глава САП, - Венедіктова
Справою "Роттердам+" має займатися новий глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цією справою має займатися новий глава САП, який зможе переглянути матеріали, переглянути процесуальні рішення всіх, і зрозуміти, як правильно діяти, як правильно формувати групу. Бо Вищий антикорупційний суд (ВАКС) двічі відповів на питання, наскільки можна змінювати групу і наскільки не можна. І ВАКС у цьому визначився", - сказала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ просить Венедіктову замінити прокурора у справі "Роттердам+"

Топ коментарі

  • Маркиз
    Лютi новини

    1. Зато "Крымнаш".
    Проблемы с бензином уже дошли до Сибири. Сообщают, что вслед за Дальним Востоком, без бензина осталась и Иркутская область.. Дефицит бензина теперь наблюдается не только в Хабаровском крае и Амурской области, где уже "распечатали" государственный стратегический резерв для преодоления кризиса, но и в Иркутской области.
    Похоже, что у страны-бензоколонки сломалась бензоколонка, а починить её могут только импортные запчасти. Но там засада - полезные санкции.
    Но не бензином единым. Не везет мещерским одичалым. И все тут.
    Производство масла и сахара на Московии рухнуло после заморозки цен. Заводы сворачивают выпуск: масла произведено на 20% меньше, сахара - почти в 3 раза. На очереди - производители колбасы.
    Крым успешно справляется с поставленной задачей. Напомню, Крым находится на спец. операции в тылу врага.

    2. "Паймите, если фссё аставить "как при Порошенко", то придёцца жыть на адну зарплату без аткатав. Шош это за жизнь, спрашу я Вас? Для чево быть ПриЗеДентам? Кагда в квартале и то больше бабла рубили, а теперь ваапче с 9-18 сидишь как дурачёк в энтам оффиссе."
    Как известно, НАБУ открыло дело против главы Минздрава Максима Степанова, заподозрив его в махинациях с вакцинами. Также дело открыто против Татарова, заместителя главы офиса преЗедента Ермака и ряда народных депутатов фрикции "Сук народа".
    Теперь преЗедент, Кабмин и фрикция "Сук" слились в обоюдном решении сносить неугодного Сытника. Кабмин разработал законопроект по устранению Сытника и подал его в Раду. Продвигать законопроект в Раде будет смотрящий фрикции "Сук" Давид Хламидия.
    Но не тут-то было.
    "Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупионного комитета и главы НАБУ (Сытника), я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор",- Карпентер - ключевой советник Байдена.
    Знаете, когда-то я услышал фразу, которая наиболее точно описывает "эффект Даннинга-Крюгера". Простыми словами: "дальтоники думают, что они быстрее всех соберут кубик-рубик". Так и Владимир Александрович вполне уверен в собственной непогрешимости, не будучи способным постичь уровень своей безграмотности и необразованности, как это работает в цивилизованном мире.

    3. Факир был пьян, фокус не удался.
    Эйфория по Шарию - проходит, наступает прозрение. Оказывается гос.измена не является поводом для международного розыска, а партию педофила нельзя запретить. Нет оснований.
    Зато сразу стало тихо насчет ботофермы Зеленского, срыва перемирия, срыва вакцинации, зашквара Люси Арестович, и вояжа "кормчего" на аравийский полуостров, куда он летал с официальным визитом в выходной день, принимая нас за идиотов, втюхивая про действующие водительские права.
    Но есть и хорошая новость. Зеленая власть продуцирует факапы конвейерным способом, так что никаких шариев не хватит.

    4. Судьба грубо растоптала детскую веру наротта в "добрых криворожских волшебников".
    Этап конца эпохи бедности Зеленского заключается в том, чтобы в повседневной кухне постепенно перейти с отечественных круп, макарон, яиц, сыров на хамон, итальянскую пасту, морепродукты и сыры с плесенью. Импортные продукты в акционных предложениях уже сравнялись с нашими. Еще немного, и украинский карп по цене догонит норвежский лосось.
    Смотря на покупательную способность условной сферической тыщщи гривен в вакууме конца эпохи бедности, по отношению к такой же тыщще гривен времен барыги, лично меня беспокоит только один вопрос: вы хоть цыбули нажрались?

    5. Новости оккупации.
    В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
    Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.

    P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
    Слава Україні!
    И.Лютый
  • Маркиз
    Прекрасный пример для подражания!

    Справою "Роттердам+" має займатися новий глава САП, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5601
  • 5 копійок
    У неї сьогодні беняфіс, чи вже нюхнула зранку?
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