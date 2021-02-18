Справою "Роттердам+" має займатися новий глава САП, - Венедіктова

Справою "Роттердам+" має займатися новий глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цією справою має займатися новий глава САП, який зможе переглянути матеріали, переглянути процесуальні рішення всіх, і зрозуміти, як правильно діяти, як правильно формувати групу. Бо Вищий антикорупційний суд (ВАКС) двічі відповів на питання, наскільки можна змінювати групу і наскільки не можна. І ВАКС у цьому визначився", - сказала Венедіктова.

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