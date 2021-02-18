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До двох років колонії засудили журналісток у Білорусі за стрім з акції пам'яті загиблого активіста

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До двох років колонії засудили журналісток у Білорусі за стрім з акції пам'яті загиблого активіста
Суд у Мінську визнав винними двох журналісток польського телеканалу "Белсат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них". Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Журналісток "Белсату" було затримано 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка. І Катерина Бахвалова, і Дарина Чульцова категорично відкидають звинувачення в тому, що нібито керували людьми під час прямої трансляції, посилаючись на те, що на "площі Змін" було вимкнено мобільний інтернет, а тому учасники акції не могли дивитися ефір "Белсату". Правозахисники визнали обох журналісток політичними в'язнями.

У своєму останньому слові на суді журналістки наголосили, що всі матеріали справи вказують на їхню невинуватість.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Вот потому єтих бацек надо или гасить или вообще не начинать.
    Хождение с цветами на такую публику не действует...
  • Andre Rabinovich
    білоруси не можуть. Треба бути для того українцями
  • Владислав Носковский
    "Ми не Україна, Майдан нам нінужин".

    Білоруси... Де ж ви втратили ту славу? Чи коли?
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